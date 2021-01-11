У Києві вночі згоріла вантажівка, ще три авто пошкодив вогонь

У ніч проти 11 січня у Києві на стоянці одного з супермаркетів згорів автомобіль і ще три були пошкоджені вогнем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС України у м. Києві.

“О 03:00 надійшло повідомлення про пожежу в автівці у Дарницькому районі міста, на автомобільній стоянці одного з супермаркетів по вул. Здолбунівській”, - ідеться у повідомленні.

Прибувши на місце, вогнеборці виявили, що пожежа сталася у вантажівці і перекинулася на поряд припарковані автомобілі.

О 03:24 займання ліквідовано. Вантажівка згоріла дощенту, а ще три автомобілі пошкоджені. Жертв і постраждалих немає.

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Причини займання встановлюють правоохоронні органи.

На місці працювали 3 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу, зазначили у ДСНС.