На столичній Дарниці горіла адмінбудівля

Рятувальники ліквідували пожежу в адміністративній будівлі в Києві на масиві Дарниця.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення ДСНС у м. Києві у Фейсбуці.

"7 січня о 05:52 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Канальній, 2/10, що у Дарницькому районі столиці, виникла пожежа. На місце події прибули вогнеборці 24-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю, рятувальники встановили, що у 2-поверховій адміністративній будівлі, розміром 30х5 кв.м на 2-поверсі в одній із кімнат виникла пожежа на площі 10 кв.м. Рятувальники відразу ж приступили до гасіння пожежі. О 06:17 вогнеборці локалізували загоряння, а о 06:26 – ліквідували", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок пожежі пошкоджено внутрішнє оздоблення, диван, закопчено стіни та стелю кімнати.

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На місці події працювали 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 осіб особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Причина пожежі наразі встановлюється. Жертв та постраждалих немає.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві горіла офісна будівля ПрАТ "Укрриба".