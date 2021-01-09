У Києві за добу виявили 344 випадки коронавірусу, 15 хворих померли
Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.
"У Києві минулої доби виявили 344 хворих на коронавірус. 15 людей померли. Усього за період пандемії в столиці 2067 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 116 813", - написав Кличко.
Він уточнив, що захворіли 188 жінок віком від 18 до 81 року; 142 чоловіки віком від 18 до 82 років; 5 дівчаток від 1 місяця до 17 років та 9 хлопчиків від 15 днів до 17 років. Серед хворих - 17 медиків.
За словами міського голови, за добу госпіталізували 23 нових пацієнтів, решта на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі (120), Печерському (46) та Дніпровському (36), зазначив він.
Кличко поінформував, що одужали за добу 448 киян, а загалом від початку пандемії недугу здолали 42 784 мешканці столиці.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 9 січня лабораторно підтверджені 1 110 015 випадків COVID-19, з них за добу 4 846.