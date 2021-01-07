Софія Київська змінює режим відвідування пам’яток на період локдауну

У зв’язку із запровадженням локдауну в Україні з 8 по 24 січня 2021 року в Національному заповіднику «Софія Київська» змінено режим відвідування пам’яток.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці заповідника у Фейсбуці.

«У зв’язку із запровадженням локдауну змінено режим відвідування пам’яток Національного заповідника «Софія Київська» у період із 8 по 24 січня 2021 року», - ідеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що відкритими для відвідування будуть територія заповідника, яка працюватиме щоденно з 10:00 до 19:00 (каса та вхід – до 18:30) та сходи і паперть музею «Андріївська церква», які працюватимуть з вівторка до неділі з 10:00 до 18:00 (каса та вхід – до 17:30), понеділок — вихідний.

Водночас повідомляється, що у період локдауну закритими для відвідування будуть об’єкти нерухомої культурної спадщини, що знаходяться на території заповідника (Софійський собор, музей «Будинок митрополита», Трапезна (Тепла Софія), Брама Заборовського, виставкові зали «Хлібня») та музеї «Золоті ворота», «Андріївська церква» та «Кирилівська церква».

У заповіднику просять відвідувачів не нехтувати правилами безпеки — носити індивідуальні засоби захисту (маски, респіратори) та дотримуватись соціальної дистанції 1,5 м.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів запровадив посилені протиепідемічні заходи на території України з 8 по 24 січня 2021 року. Також Кабінет Міністрів подовжив дію карантинних обмежень помаранчевого рівня до 28 лютого 2021 року.