Е-квиток і паркування: що є у новому додатку «Київ Цифровий»

Новий застосунок «Київ Цифровий» об'єднав усі доступні в столиці електронні сервіси і став доступним для безкоштовного завантаження з мобільних телефонів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці Kyiv Smart Card у Фейсбуці.

"Місто розвивається, а разом із ним і технології. Ми продовжуємо адаптуватися під потреби сучасного містянина. Саме тому замість Kyiv Smart City з'являється Київ Цифровий", - йдеться у повідомленні.

"Київ Цифровий" має швидку і легку авторизацію. "Сервіс доступний для всіх і кожного, не тільки для киян, а й для тих, хто просто приїздить у місто. Переваг оновленого застосунку багато, та дещо залишається незмінним: ви так само зможете купувати QR-квитки, поповнювати свої транспортні карти та перевіряти залишок поїздок", - сказано у повідомленні.

Поїздками та QR-квитками, що залишилися у Kyiv Smart City, можна буде скористатися й надалі.

"Не хвилюйтесь, ви можете скористатися поїздками та QR-квитками, що залишилися у Kyiv Smart City. Просто надішліть нам на пошту support@kyiv.digital ваші дані входу (пошту, через яку ви заходили, або номер телефона, або ж банк та ФІО, якщо ви користувалися Bank ID для входу), та ми обов’язково перенесемо їх у Київ Цифровий", - зауважили в Kyiv Smart Card.

У разі виникнення будь-яких питань слід звертатися до служби підтримки застосунку support@kyiv.digital або до техпідтримки за телефоном (044) 366-55-55.

Як повідомляє Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, новий застосунок міських сервісів «Київ Цифровий» став доступним для безкоштовного завантаження на смартфонах з IOS та Android. Він поєднав концепцію Kyiv Smart City та головні міські електронні сервіси, пропонує актуальні сповіщення про важливе і зручний функціонал користування.

«Київ цифровий» дозволяє автоматично завантажити дані платіжних карток та інформацію про автівки з Kyiv Smart City, якщо номер телефону користувача в застосунку той же, що і в гаманці Masterpass.

У застосунку вже доступна можливість поповнювати зі смартфона транспортну карту, купувати QR-квитки, сплачувати за паркування, повертати евакуйовану автівку, отримувати сповіщення щодо послуг у сфері ЖКГ, та своїми відгуками впливати на розвиток міста.

Зазначається, що «Київ Цифровий» – єдиний сервіс в Україні, що дозволяє повернути евакуйовану автівку зі штрафмайданчика без черг. Якщо авто евакуюють, водій отримає сповіщення з адресою штрафмайданчика та інструкцією для повернення транспортного засобу. Усі необхідні документи можна завантажити у застосунок.

Також «Київ Цифровий» співпрацює з муніципальними парковками. Зі смартфону можна сплатити за погодинне паркування чи придбати паркувальний абонемент і не обтяжувати себе пошуками паркоматів.

У КМДА уточнили, що вже зараз можна визначати місце паркування за геопозицією та перевіряти термін дії паркувального абонемента. У планах додати також мапу парковок та таймер із нагадуванням часу паркування.

Якщо користувач додасть адресу проживання, то «Київ Цифровий» сповіщатиме про початок та кінець планових чи аварійно-відновлювальних робіт у будинку. Застосунок отримає доступ до сповіщень про послуги постачання електроенергії, води, газу та опалення. Система відгуків дозволяє підтверджувати чи спростовувати правдивість інформації щодо надання тих чи інших послуг.

Як зазначають у Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДП, функціонал застосунку планують розширювати, аби забезпечити киянам максимум корисних сервісів.

Як повідомлялося, мобільний додаток Kyiv Smart City припинив свою роботу. Тепер E-квиток, послуги паркування і повернення автомобіля переїхали в новий мобільний застосунок Київ Цифровий.