Мистецька премія «Київ» оголосила прийом заявок

Департамент культури КМДА розпочав прийом заявок на здобуття Мистецької премії «Київ».

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на сайті департаменту.

Мистецька премія «Київ» щороку присуджується у дев’яти номінаціях: у галузі літератури – імені Євгена Плужника; в галузі кіномистецтва – імені Івана Миколайчука; в галузі музичної композиції – імені Артемія Веделя; в галузі театрального мистецтва – імені Амвросія Бучми; в галузі образотворчого мистецтва – імені Сергія Шишка; в галузі журналістики – імені Анатолія Москаленка; в галузі народного декоративного мистецтва – імені Сергія Колоса; в галузі хореографічного мистецтва – імені Павла Вірського; в галузі циркового мистецтва – імені братів Василя та Олександра Ялових.

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На здобуття премії висуваються нові оригінальні твори, що створені упродовж трьох останніх років, але не пізніше як за пів року до їх висунення на премію, одним або групою (до 3 осіб) митців, які живуть і працюють у Києві.

Подання здійснюють творчі спілки, наукові установи, вищі навчальні заклади Києва, заклади культури і мистецтв, театрально-видовищні та театрально-концертні організації і підприємства, видавництва, редакції газет і журналів.

«Матеріали необхідно подати до Департаменту культури не пізніше 10 лютого 2021 року (кабінет 317, бульвар Тараса Шевченка, 3, Київ, 01024)», - ідеться в повідомленні.

До листа-подання треба додати: протокол засідання, на якому було ухвалено рішення про висунення кандидата (кандидатів) на отримання премії - 2 примірники з печатками; творчу характеристику кандидата (кандидатів) – 2 примірники з печатками.

Для уточнення інформації можна звертатися до відділу мистецтв та культурно-освітніх закладів Департаменту культури, контактні телефони: (044) 279-71-26, 279-67-58.

Фото: khreschatyk.news