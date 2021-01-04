У Києві цього тижня відключатимуть електроенергію – список адрес

У Києві з 4 по 10 січня будуть проводити ремонтні роботи мереж та підстанцій, у зв’язку з чим очікуються відключення електроенергії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ДТЕК “Київські електромережі”.

"Багато робіт у мережах неможливо проводити без вимикання електроенергії, тому що від цього залежить безпека людей, які ремонтують обладнання. Планові відключення – це найефективніший спосіб проводити технічне обслуговування та модернізацію електромереж. Завдяки цьому значно зменшується аварійність мереж", - зазначають у підприємстві.

Зокрема, роботи проводитимуться за адресами: Ватутіна 4,4Б,6,6А,7,8,8А,8Г,10,10А,10Б,11,12А, Житомирське шосе, вул. Монтажників, Курнатовського 6,6А,6Б, Стальського 26А,28,28А, Котельникова 95, Шепетівська та інші.

Повний графік відключень світла на січень 2021 року доступний за посиланням.