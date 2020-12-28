Нападника на жінок у столиці посадили на 10,5 року

До 10,5 року позбавлення волі засудили розбійника, який нападав на жінок у Голосіївському районі Києва.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

“За підтримання публічного обвинувачення Київською місцевою прокуратурою №1 судом оголошено обвинувальний вирок чоловіку, який вчиняв розбійницькі напади на жінок (ч. 2 ст. 186 та ч.ч. 2, 4 ст. 187 КК України)”, - йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28-річний обвинувачений упродовж червня-липня 2019 року нападав на потерпілих у безлюдних місцях, під’їздах та ліфтах будинків, де ті проживали.

Жертвами нападника стали п'ятеро жінок віком від 66 до 77 років. Зловмисник завдавав ударів жінкам, та користуючись їх безпорадним станом, відбирав у них золоті прикраси та інші коштовності, які потім здавав у місцеві ломбарди.

У результаті неправомірних дій нападник завдав матеріальної шкоди потерпілим на суму понад 54 тис. грн.

Вироком Голосіївського районного суду міста Києва обвинуваченого визнано винними та засуджено до 10 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв Укрінформ, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою трьом підозрюваним у справі про вбивство столичного музиканта на Печерську.