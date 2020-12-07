Вбивство столичного музиканта: суд арештував третього підозрюваного

Як передає Укрінформ, про це повідомляє столична прокуратура у Фейсбуці.

«За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 6 Печерський районний суд м. Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою третьому підозрюваному у справі про вбивство столичного музиканта на Печерську», - ідеться повідомленні.

Зазначається, що згідно з матеріалами слідства, 31-річний житель Києва допомагав двом спільникам приховати тіло вбитого музиканта у гаражному кооперативі та вчинив крадіжку музичних інструментів з його квартири. Дії підозрюваного кваліфіковані за ст. 396 (приховування злочину) та ч. 3. ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Читайте також: У Києві затримали підозрюваних у вбивстві музиканта

Як повідомлялося, спочатку за підозрою в умисному вбивстві 65-річного музиканта Олександра Дерев'янка, який зник у Києві в листопаді, затримали двох осіб. За даними слідства, 22 листопада зловмисники, перебуваючи у квартирі потерпілого, вбили його з метою заволодіння майном, а саме – грошима, двома квартирами та іншими матеріальними цінностями. Зокрема, документи на квартири хотіли переоформити, щоб потім нерухомість продати.

5 грудня суд заарештував їх на два місяці без альтернативи застави. Згодом правоохоронці затримали третього підозрюваного у справі.