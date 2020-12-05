У Києві затримали підозрюваних у вбивстві музиканта

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської місцевої прокуратури №6 у Фейсбуці.

Зазначається, що згідно з матеріалами слідства, двоє чоловіків 1985 та 1989 р.н. з метою заволодіння майном 65-річного самотнього киянина, а саме: його грошовими коштами, двома квартирами та іншими матеріальними цінностями, розробили злочинний план його вбивства. Так, 22 листопада 2020 року зловмисники, перебуваючи у квартирі потерпілого у будинку по вул. І. Мазепи, де він давав уроки музики, нанесли йому тілесні ушкодження, після чого задушили.

«Вчинивши вбивство, підозрювані заволоділи правовстановлюючими документами на квартири, які належать потерпілому. Надалі, з метою приховування слідів злочину, обмотали тіло вбитого чоловіка поліетиленовими пакетами, ковдрою, картоном та іншими речами, та вивезли до одного з гаражних кооперативів у Київській області. Там, у підвальному приміщенні, нападники мали намір сховати тіло, заливши бетоном», - поінформували в прокуратурі.

За результатами розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити зловмисників та затримати їх. Наразі їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. До суду скеровано клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Слідчі дії тривають. Встановлюються можливі спільники підозрюваних.

За даними ЗМІ, загиблий – відомий музикант та аранжувальник Олександр Дерев'янко, який наприкінці листопада зник безвісти в столиці.

Фото: пресслужба Київської місцевої прокуратури