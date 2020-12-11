Нападник на відділення Укрпошти отримав сім років в’язниці

Деснянський райсуд столиці засудив до семи років позбавлення волі чоловіка, який скоїв розбійний напад на відділення “Укрпошти”.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

“Деснянський райсуд Києва визнав винним зловмисника у вчиненні злочину та засудив до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна”, - йдеться у повідомленні.

Обвинувачений перебуватиме під вартою до набуття вироку законної сили.

Зазначається, що чоловік вчинив злочин у липні 2020 року у Деснянському районі столиці. У масці, озброївшись пістолетом «ПСШ 790», чоловік зайшов у приміщення пошти, здійснив постріл у стелю та повідомив про пограбування.

Погрожуючи персоналу зброєю, нападник забрав з сейфу близько 5 тис. грн та зник з місця вчинення злочину.

У ході судового розгляду обвинувачений визнав свою провину та розкаявся у вчиненому.