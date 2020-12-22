У центрі Києва намагалися захопити приміщення, постраждав поліцейський

У столиці за фактом протиправних дій групи осіб на вулиці Пушкінській відкрито кримінальне провадження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

“Сьогодні близько 14:00 до столичної поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що група невідомих осіб намагається проникнути до одного з приміщень на вулиці Пушкінській. За викликом негайно виїхали патрулі та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці негайно втрутилися в ситуацію та відновили правопорядок. Внаслідок події постраждав працівник поліції, якого госпіталізували до лікарняного закладу для надання медичної допомоги в умовах стаціонару.

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Попередньо встановлено, що конфлікт виник на підставі права власності на приміщення. При цьому група осіб із застосуванням фізичної сили, піротехнічних засобів намагалася зайти та захопити його.

За підозрою у скоєнні хуліганських дій у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу поліцейські затримали шістьох осіб. Наразі з ними проводяться першочергові слідчі дії.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу. У рамках досудового розслідування встановлюються усі обставини та причини цього кримінального правопорушення.