Кількість рейдерських захоплень цьогоріч може перевищити торішні показники

Якщо темпи рейдерських захоплень не знизяться, то у 2020 році кількість рейдерств зросте на 20%, оскільки за 10 місяців 2020 в Україні рейдерство вже досягло обсягів 2019 року.

Про це повідомили в сервісі моніторингу відкритих реєстраційних даних Опендатабот, передає Укрінформ.

«У цьому році кількість рейдерських захоплень буде більшою, ніж у попередньому. За 10 місяців 2020 в Україні сталося 751 рейдерське захоплення. Це майже стільки ж, скільки за весь попередній рік – у 2019 році було зафіксовано 766 справ про рейдерство. Якщо темпи рейдерських захоплень не знизяться, то у 2020 році кількість рейдерств зросте на 20%", - зазначають в Опендатабот.

Водночас, також наголошується, що ефективність роботи правоохоронних органів стала кращою за 2019 рік.

«Щороку до суду доходить менше 43% випадків справ про рейдерство. З гарних новин — правоохоронні органи у 2020-му почали працювати краще у цьому напрямку. В цьому році на 45% більше справ передано до суду й на 35% більше підозр вручено”, – зазначив засновник Опендатабот Олексій Іванкін.

Аналіз даних з відкритих джерел свідчить, що 71 справа за 2020 рік стосувалася протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації, (стаття 206, частина 2), 562 — підроблення документів (стаття 206), 118— протидія законній діяльності (стаття 205).

У 2020 році щомісяця ставалося в середньому 75 рейдерських захоплень.