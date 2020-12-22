Аеропорт «Бориспіль» увечері перекриє частину під'їзної дороги до терміналу «D»

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» з 18.00 22 грудня до 8.00 23 грудня повністю перекриє рух частиною під'їзної дороги до терміналу «D».

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сторінку аеропорту в Фейсбуці.

«До уваги автомобілістів: з 18:00 вівторка, 22 грудня, до 8:00 середи, 23 грудня, буде повністю перекрито рух частиною під'їзної дороги до терміналу «D» (заїзд на багаторівневий паркінг та естакаду, розворот до термінала). Паркінг працюватиме тільки на виїзд. Маршрут заїзду до вантажного термінала залишиться без змін чи обмежень», - йдеться у повідомленні.

Тимчасові обмеження пов‘язані з будівництвом надземного пішохідного переходу та необхідністю переміщення металевої прогонної конструкції довжиною понад 35 метрів та вагою 55 тонн.

Як повідомляв Укрінформ, пасажиропотік міжнародного аеропорту «Бориспіль» становить понад 4,5 млн пасажирів за 10 місяців і знизився на 65%, порівняно з минулорічними показниками.