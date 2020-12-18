На Банковій відкриють святковий майданчик «Миколай приймає друзів»

У суботу, 19 грудня, до Дня святого Миколая, на вулиці Банковій у Києві, біля будівлі Офісу Президента, відкриється святковий майданчик "Миколай приймає друзів".

Про це Укрінформу повідомили організатори заходу.

Зазначається, що святковий майданчик на час новорічних свят працюватиме для дітей та дорослих на площі біля ОП. "На його території розташовуватиметься ковзанка, казкова карусель для діточок, резиденція святого Миколая, святкові фотозони і фудкорти зі смачними різдвяними смаколиками. Також тут можна буде придбати різдвяні сувеніри і подарунки для рідних і друзів", – йдеться у повідомленні.

Резиденція Святого Миколая біля ОП

Повідомляється також, що скористатися ковзанкою зможуть безкоштовно всі охочі. Ковзани можна буде принести з собою чи взяти напрокат безоплатно на місці катання. Кілька разів на тиждень на ковзанці відбуватимуться тренування для дітей з відомими українськими спортсменами – хокеїстами і фігуристами.

Графік тренувань на ковзанці, а також інших заходів проєкту "Миколай приймає друзів" можна дізнаватися у соціальних мережах: Фейсбуці та Інстраграмі.

Крім того, як зауважують організатори, у резиденції святого Миколая дітлахи зможуть написати та відправити листа доброму чарівнику. А в п’ятницю, суботу і неділю – навіть завітати в гості до Миколая і сфотографуватися із ним.

Святковий майданчик і фотозони працюватимуть увесь тиждень без вихідних – з 10:00 до 21:00.

Локація буде працювати із дотриманням усіх необхідних в умовах карантину заходів – обов’язковий масковий режим для відвідувачів, оснащення дезінфекторами. Кількість відвідувачів майданчика регулюватиметься на вході.

Повідомляється також, що новорічні атракціони та декорації встановлені меценатами та доброчинцями без використання бюджетних коштів.

Вже з 10:00 19 грудня локація запрошує всіх охочих. Майданчик "Миколай приймає друзів" працюватиме протягом всіх новорічних і різдвяних свят.