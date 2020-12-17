У Франківську створили колекцію іграшок, присвячену українським письменникам

У Франківську створили колекцію іграшок, присвячену українським письменникам

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Укрінформ
В Івано-Франківську крафтова майстерня «Теплі іграшки» презентувала колекцію «Олімп», до якої увійшли 13 українських літераторів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє у Фейсбуці майстерня «Теплі іграшки».

«На «Олімп» зійшли 13 українських літераторів. Письменник-творець-бог. Він створює цілі світи: сонце, зорі, гори, моря, людей, емоції, переживання. Він вбиває свого персонажа, а вже через десять сторінок воскрешає його. Він розгадує найбільші таємниці Всесвіту. Він спонукає мислити. Талановитий письменник має міцний імунітет до небуття і претендує на безсмертя. До вашої уваги 13 олімпійських богів з міцним імунітетом», - повідомляє майстерня.

Колекція іграшок, присвячена сучасним українським письменникам / Фото: Теплі іграшки

Відомо, що автор майстерні Богдан Савлюк планує подарувати персонажі іграшок українським письменникам до Дня Святого Миколая. Свого персонажа вже отримав Тарас Прохасько. Його автор побачив в образі олімпійського бога Діоніса. Такі ж творчі дарунки отримають Юрій Винничук, Андрій Любка, Ірена Карпа, Василь Шкляр, Марія Матіос, Руслан Горовий, Оксана Забужко, Юрій Андрухович, Валерій Ананьєв, Сергій Жадан, Іван Семесюк та Юрій Іздрик.

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Раніше майстерня «Теплі іграшки» створила колекції, «Серцеїди 18+», «Літературна чота», «Гуцули» та інші. Їх можна придбати на замовлення або в сувенірних крамницях.

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