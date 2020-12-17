У Франківську створили колекцію іграшок, присвячену українським письменникам

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє у Фейсбуці майстерня «Теплі іграшки».

«На «Олімп» зійшли 13 українських літераторів. Письменник-творець-бог. Він створює цілі світи: сонце, зорі, гори, моря, людей, емоції, переживання. Він вбиває свого персонажа, а вже через десять сторінок воскрешає його. Він розгадує найбільші таємниці Всесвіту. Він спонукає мислити. Талановитий письменник має міцний імунітет до небуття і претендує на безсмертя. До вашої уваги 13 олімпійських богів з міцним імунітетом», - повідомляє майстерня.

Колекція іграшок, присвячена сучасним українським письменникам / Фото: Теплі іграшки

Відомо, що автор майстерні Богдан Савлюк планує подарувати персонажі іграшок українським письменникам до Дня Святого Миколая. Свого персонажа вже отримав Тарас Прохасько. Його автор побачив в образі олімпійського бога Діоніса. Такі ж творчі дарунки отримають Юрій Винничук, Андрій Любка, Ірена Карпа, Василь Шкляр, Марія Матіос, Руслан Горовий, Оксана Забужко, Юрій Андрухович, Валерій Ананьєв, Сергій Жадан, Іван Семесюк та Юрій Іздрик.

Раніше майстерня «Теплі іграшки» створила колекції, «Серцеїди 18+», «Літературна чота», «Гуцули» та інші. Їх можна придбати на замовлення або в сувенірних крамницях.