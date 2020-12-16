Нацгвардія та поліція посилено охороняють центр Києва

Нацгвардійці спільно з поліцейськими продовжують охороняти громадський порядок в урядовому кварталі Києва, де протестують учасники акції SaveФОП.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба НГУ.

«Військовослужбовці Національної гвардії спільно із представниками Національної поліції України в посиленому режимі забезпечують громадський порядок у центрі столиці, де на протести вийшли підприємці», - йдеться у повідомленні.

За інформацією Нацгвардії, учасники акції SaveФОП вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність під час введення жорстких карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021 року.

Раніше мітингувальники анонсували акцію протесту біля більшості органів державної влади у центрі столиці та оголосили її безстроковою.

Для недопущення правопорушень і забезпечення мирного проведення акцій на посилений варіант несення служби переведені підрозділи Нацгвардії та Нацполіції.

Правоохоронці закликали організаторів та учасників акції не вдаватися до провокацій та дотримуватися заявленого мирного формату проведення заходу, і наголосили, що в межах компетенції та службових повноважень миттєво реагуватимуть на будь-які протиправні дії, а порушники нестимуть адміністративну або кримінальну відповідальність.

Як повідомлялося, представники ФОПів проводять акції під стінами Верховної Ради і в центрі Києва з початку грудня.

Верховна Рада 1 грудня ухвалила закон, яким відтермінувала на рік обов’язкове застосування касових апаратів для деяких ФОПів (№4439-д). 7 грудня Президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

Мітинг ФОПів у вівторок, 15 грудня, був наймасовішим за останній час. Правоохоронці посилили охорону центру Києва.

15 грудня близько 17:00 правоохоронці намагалися демонтувати намети, які встановили протестувальники на Майдані Незалежності. Повідомлялося про використання світлошумових гранат і сльозогінного газу. За інформацією поліції, в сутичках постраждали до 40 поліцейських.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів.

Фото: НГУ