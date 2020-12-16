Протест ФОПів: на Майдані - близько 500 мітингувальників

На Майдані Незалежності у Києві залишаються близько 500 учасників акції приватних підприємців.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, мітингувальники встановили на Майдані кілька наметів.

Поряд перебувають правоохоронці, зокрема поліція діалогу.

Ситуація наразі спокійна.

Акція #SaveФОП на Майдані Незалежності / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, представники ФОПів проводять акції під стінами Верховної Ради і в центрі Києва з початку грудня. Вони протестують проти карантинних обмежень і фіскалізації малого бізнесу.

У вівторок, 15 грудня, відбувся наймасовіший мітинг за останній час. Правоохоронці намагалися демонтувати намети, які встановили протестувальники. Повідомлялося про використання світлошумових гранат та сльозогінного газу. За повідомленням поліції, в сутичці постраждали до 40 правоохоронців.

Відкрито кримінальне провадження за фактом завдання тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів.