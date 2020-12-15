На станціях метро «Театральна» та «Золоті ворота» - масове скупчення пасажирів

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Наразі ускладнено рух у переході між двома станціями. Для того, щоб дістатися з однієї станції на іншу, люди витрачають по 20 хвилин. Працівники метрополітену намагаються регулювати рух.

Наразі, згідно із повідомленнями в метро, станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" закриті на вхід та вихід.

Як повідомляв Укрінформ, вдень у вівторок, 15 грудня, станції «Хрещатик», «Майдан Незалежності» та пересадку було зачинено на вхід та вихід.

За даними пресслужби київського метрополітену, надійшов анонімний дзвінок про мінування.