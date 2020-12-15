Рух Шулявським мостом частково поновили

У Києві рух Шулявським шляхопроводом, де впали три опори освітлення, наразі відкрито частково.

Про це повідомляє КМДА у Телеграмі, передає Укрінформ

"Рух Шулявським шляхопроводом відкрито однією смугою в кожному напрямку", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 грудня сталося падіння трьох опор освітлення в районі транспортної розв’язки на Шулявському шляхопроводі. Опори розташовані на смузі руху в напрямку вул. Гетьмана та вул. Довженка.

Внаслідок інциденту пошкоджені 9 автомобілів. Постраждалих серед громадян немає.

Причини падіння трьох опор освітлення на транспортній розв’язці на Шулявському шляхопроводі встановлюють правоохоронні органи, відкрито справу.

«За фактом падіння трьох електроопор на Шулявському шляхопроводі у Києві відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 275 Кримінального кодексу України (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд)», - повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.