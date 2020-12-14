Біля метро «Видубичі» напали на знімальну групу одного з телеканалів, поліція відкрила справу

У Києві правоохоронці розслідують напад на знімальну групу одного з телеканалів біля станції метро "Видубичі".

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає Укрінформ.

"Сьогодні до столичної поліції по спецлінії 102 від журналістки одного з місцевих телеканалів надійшло повідомлення про те, що біля станції метро "Видубичі" під час зйомки сюжету у прямому ефірі її вдарив невідомий. На виклик оперативний черговий направив слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці на місці події провели невідкладні слідчі дії, опитали потерпілу та свідків. Також оперативники проаналізували відео журналістів, де зафіксовано правопорушника.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

За даними ЗМІ, йдеться про знімальну групу телеканалу Kiev Live.

Поліція встановлює особу нападника для затримання і притягнення до відповідальності.

Як повідомлялося, у поліції Київщини створили спеціальний підрозділ, працівники якого реагуватимуть на злочини щодо журналістів.