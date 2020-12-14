Обледенілий Київ посипають піском та хлоридами

У столиці продовжується обробка доріг і тротуарів протиожеледними засобами, адже через нестійку вологу погоду вночі відбувається намерзання льоду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на КК «Київавтодор».

"За вихідні дорожники використали: 1035,9 т солі; 1461,9 т піщано-соляної суміші; 112,1 т рідких хлоридів", - йдеться у повідомленні.

Обледенілий Київ засипають піском та хлоридами / Фото: Офіційний портал Києва

У вихідні було задіяно 439 одиниць спецтехніки.

У комунальній корпорації зазначили, що в разі погіршення погодних умов кількість техніки може бути збільшена. Усього є 544 одиниці спецтехніки.

У КМДА зазначили, що за прогнозом синоптиків ожеледиця на дорогах утримається до кінця доби. Тож закликали водіїв та пішоходів бути максимально обережними.