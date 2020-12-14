У столиці сталася пожежа на вітамінному заводі
Укрінформ
В неділю, 13 грудня, зайнявся дах Київського вітамінного заводу, що розташований на вулиці Копилівській, 38.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням столичні пабліки у соцмережах.
Наразі працівники ДСНС вже займаються гасінням пожежі. Інформація про причини займання уточнюється.
На офіційних сервісах Державної служби з надзвичайних ситуацій інформації про подію поки немає.
Нагадаємо: АТ "Київський вітамінний завод" - підприємство фармацевтичної промисловості, зайняте в області виробництва ліків, вітамінів і біодобавок.