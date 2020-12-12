За добу в Києві виявили 1696 хворих на COVID-19

Ще 1696 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу.

По це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко в Телеграмі, передає Укрінформ.

"Ще 1696 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 23 людини. Усього коронавірус забрав життя 1574 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 90 013", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, уточнююється, що за минулу добу захворіли: ️933 жінки віком від 18 до 91 року, 639 чоловіків віком від 18 до 94 років, 71 дівчинка від 1 до 17 років та 53 хлопчики від 3 місяців до 17 років. Занедужали, зокрема, і 57 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 98 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 859 людей. Загалом коронавірус подолали 28 628 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 421, у Солом‘янському — 250. Та в Дарницькому районі - 248 випадків.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 грудня в Україні зареєстровано 12 811 нових випадків коронавірусної хвороби і 243 летальні.