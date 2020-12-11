Аеропорт «Бориспіль» працює у штатному режимі попри негоду

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" працює у штатному режимі попри складні погодні умови.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці аеропорту у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Сьогодні міжнародний аеропорт “Бориспіль” обслуговує всі рейси на приліт/виліт згідно з розкладом", - йдеться у повідомленні.

В.о. генерального директора державного підприємства аеропорт “Бориспіль” Олег Струк зауважив, що складні погодні умови ще залишаються, але аеродром підтримується в належному стані.

"Спецтехніка працювала всю ніч і продовжує працювати зараз. Злітно-посадкова смуга робоча, коефіцієнт зчеплення у межах норми”, - запевнив Струк.

Пасажирам при підготовці до подорожей радять обов‘язково переглянути розклад рейсів на сайті "Борисполя" та сайтах авіакомпаній.

Як повідомлялося, у міжнародному аеропорті "Київ" імені Ігоря Сікорського сьогодні, 11 грудня, скасували один ранковий рейс, а в "Борисполі" - два нічні.

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10 грудня ввечері в аеропортах "Київ" та "Бориспіль" було скасовано низку рейсів через ожеледицю.

У "Борисполі" 10 грудня повідомляли, що через складні погодні умови деякі літаки сідали на резервних летовищах або повертались в аеропорти вильоту.

У низці областей України спостерігаються несприятливі погодні умови. Так, через дощ зі снігом та невеликий мороз у Києві та області утворилася ожеледиця.