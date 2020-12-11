Аеропорт «Київ» скасував один ранковий рейс, «Бориспіль» - два нічні

В міжнародному аеропорті "Київ" імені Ігоря Сікорського 11 грудня скасували один ранковий рейс, а в "Борисполі" - два нічні.

Про це повідомляє Укрінформ.

Зокрема, згідно з онлайн-табло аеропорту "Бориспіль", був скасований приліт з Анкари (Туреччина) до Києва о 01:30 год авіакомпанії Pegasus Airlines і виліт з Києва до Анкари цієї ж авіакомпанії о 02:25 год.

На онлайн-табло аеропорту Київ повідомляється, що скасовано рейс на виліт авіакомпанії Wizz Air до Німеччини - о 6:20 год до Меммінгена та затримується виліт до Дортмунда, який мав відбутися об 11 год.

Інші рейси в аеропортах відбуваються за розкладом.

Як повідомлялося, 10 грудня ввечері в аеропортах "Київ" та "Бориспіль" було скасовано низку рейсів через ожеледицю.

Зокрема, у міжнародному аеропорту "Бориспіль" 10 грудня повідомляли, що через складні погодні умови, деякі літаки сідали на резервних летовищах або повертались в аеропорти вильоту.

10 грудня у низці областей України - несприятливі погодні умови. Зокрема, через дощ зі снігом у Києві та області утворилася ожеледиця на дорогах.