Аеропорт «Київ» скасував один ранковий рейс, «Бориспіль» - два нічні
Про це повідомляє Укрінформ.
Зокрема, згідно з онлайн-табло аеропорту "Бориспіль", був скасований приліт з Анкари (Туреччина) до Києва о 01:30 год авіакомпанії Pegasus Airlines і виліт з Києва до Анкари цієї ж авіакомпанії о 02:25 год.
На онлайн-табло аеропорту Київ повідомляється, що скасовано рейс на виліт авіакомпанії Wizz Air до Німеччини - о 6:20 год до Меммінгена та затримується виліт до Дортмунда, який мав відбутися об 11 год.
Інші рейси в аеропортах відбуваються за розкладом.
Як повідомлялося, 10 грудня ввечері в аеропортах "Київ" та "Бориспіль" було скасовано низку рейсів через ожеледицю.
Зокрема, у міжнародному аеропорту "Бориспіль" 10 грудня повідомляли, що через складні погодні умови, деякі літаки сідали на резервних летовищах або повертались в аеропорти вильоту.
10 грудня у низці областей України - несприятливі погодні умови. Зокрема, через дощ зі снігом у Києві та області утворилася ожеледиця на дорогах.