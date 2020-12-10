Вигідна ціна: кияни можуть обрати YASNO своїм постачальником газу

Для мешканців столиці, які укладуть угоду з YASNO, ціна на газ у грудні становитиме 6,49 грн/м3.

Відтепер кияни можуть вільно замовити природний газ у свого постачальника електроенергії та енергоефективних рішень YASNO (ТОВ «Київські енергетичні послуги»).

Щоб отримувати газ від YASNO вже з 10 грудня 2020 року, на сайті kyiv.yasno.com.ua/gas достатньо заповнити електронну заяву-приєднання до договору про постачання газу і додати фото кількох документів, вказаних у заяві.

Подати заяву-приєднання разом з фото документів також можна через Viber, користуючись підказками чат-боту Yasno-online.

Для мешканців столиці, які укладуть угоду з YASNO, ціна на газ у грудні становитиме 6,49 грн/м3.

«Отримувати електроенергію та газ від одного постачальника – це зручно та вигідно. Розраховуватися за обидва види енергоресурсів можна в єдиному Особистому кабінеті на сайті yasno.com.ua без додаткових комісій, а також отримувати знижки на енергоефективні товари та послуги. Ми розробили необхідні договори, заявки, сторінки на сайті, щоб кожен міг дистанційно в будь-який час придбати газ в YASNO», – розповів директор YASNO в Києві Віктор Мельников.

Читайте також: YASNO закликає клієнтів вирішувати питання з електропостачання дистанційно

Як повідомлялося, YASNO – постачальник електроенергії, газу, рішень з енергоефективності та для електромобілів, що надає послуги для 3,5 млн українських сімей та юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській та Черкаській областях. YASNO прагне забезпечити клієнтам сервіс європейського рівня та розвиває онлайн-обслуговування. Для зменшення витрат клієнтів на енергію постачальник пропонує енергоефективні набори, розумне освітлення, сонячні дахи, системи зберігання енергії, послуги енергоаудиту, енергосервісу та енергоменеджменту. Електроавтомобілісти можуть замовити в YASNO зарядні станції для встановлення вдома або в офісі та отримувати додатковий дохід.

Фото з відкритих джерел та YASNO