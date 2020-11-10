YASNO закликає клієнтів вирішувати питання з електропостачання дистанційно

У компанії YASNO закликають клієнтів уникати візитів до енергоофісів на час посиленого карантину та вирішувати питання з електропостачання дистанційно.

Про це Укрінформу повідомили в компанії.

"Враховуючи карантинні обмеження, які продовжують діяти у столиці, YASNO наголошує, що розрахуватися за електроенергію без комісії, передати показання лічильників, отримати консультації та замовити енергоефективні товари можна, не виходячи з дому. Задля безпеки клієнтів і працівників YASNO закликає уникнути візитів до енергоофісів на час посиленого карантину. Якщо ж консультація потребує очного візиту – врахувати, що потрапити в енергоофіс можна виключно після попередньої реєстрації на сайті", - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що вирішити питання з електропостачання та енергоефективності дистанційно допоможуть сервіси YASNO:

- Особистий кабінет – https://kyiv.yasno.com.ua/cabinet;

- сайт – http://kyiv.yasno.com.ua;

- мобільний додаток YASNO для смартфонів;

- Facebook-сторінка;

- Viber-бот Yasno-online;

- електронна пошта: kyiv@yasno.com.ua;

- контакт-центр: (044/066/067) 277-18-18.

Записатись на візит до енергоофісів YASNO можна через просту форму на сайті yasno.com.ua. Для цього потрібно лише обрати тему звернення, енергоофіс, вказати свої контактні дані та обрати дату і час візиту. Також записатись на візит можна за телефонами контакт-центру і додатковими телефонами для кожного енергоофісу.

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«Дистанційні сервіси дозволяють зберігати здоров’я, спокій і час. Ми піклуємося про наших клієнтів та створили достатньо можливостей для того, щоб вирішувати питання з дому за декілька хвилин. Ми закликаємо більш досвідчених клієнтів допомогти людям похилого віку також вирішувати комунальні питання через інтернет. Саме люди похилого віку входять до групи ризику та не завжди мають доступ до інтернету, проте дуже дисципліновано ставляться до сплати за електроенергію та передачі показань лічильників», – сказав директор YASNO у Києві Віктор Мельников.

YASNO – постачальник електроенергії, газу, рішень з енергоефективності та для електромобілів, що надає послуги для 3,5 млн українських сімей та юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській та Черкаській областях.

Фото: YASNO