Постачальник електроенергії YASNO починає продавати природний газ

Енергопостачальна компанія YASNO отримала ліцензії на постачання газу і вже веде переговори про укладання перших газових контрактів .

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі компанії.

«Відтепер, окрім електроенергії та енергоефективних рішень, YASNO постачатиме природний газ. Компанія вже отримала пакет ліцензій на постачання природного газу та веде переговори щодо укладання перших газових контрактів з юридичними клієнтами. YASNO також готується постачати блакитне паливо і населенню», - йдеться в повідомленні.

Як зазначив директор з розвитку бізнесу YASNO Олександр Онищенко, компанія створює комплексну систему енергетичних рішень.

«Ми розуміємо, наскільки клієнтам зручно та вигідно мати єдиного постачальника, що одночасно забезпечує електроенергією, газом, а також допомагає економити завдяки енергоефективним рішенням та продуктам. Це сучасна європейська практика, яку YASNO буде реалізовувати в Україні у поєднанні з високим рівнем сервісу. Розраховуємо, що перші поставки відбудуться підприємствам та організаціям, які нас добре знають як надійного та стабільного партнера з електропостачання. До кожного клієнта ми використовуємо індивідуальний підхід», – сказав він.

За словами директора з продажів та обслуговування клієнтів YASNO Євгена Бушми, пріоритетом в обслуговуванні споживачів залишиться максимальна цифровізація взаємовідносин та розвиток онлайн-каналів. «Наразі ознайомитися з основними умовами договору на постачання газу для бізнес-клієнтів та подати заявку на його укладання можна через інтернет на сайті YASNO або в центральних енергоофісах в Києві, Дніпрі чи Маріуполі. Отримати індивідуальну консультацію з питань газо- та електропостачання бізнес-клієнти можуть дистанційно у своїх персональних менеджерів. Крім того, наші клієнти можуть замовити послуги енергоаудиту та енергосервісу для оптимізації своїх витрат на усі види енергоресурсів», – підкреслив він.

Як зазначили в компанії, промислові споживачі можуть обирати постачальника природного газу та купувати у нього блакитне паливо за вільними цінами. Невдовзі обрати YASNO своїм газовим постачальником зможуть жителі Києва, Дніпропетровської, Донецької областей та інших регіонів.

YASNO – постачальник електроенергії, рішень з енергоефективності та для електромобілів, що надає послуги для 3,5 млн українських сімей та юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Для зменшення витрат клієнтів на енергію постачальник пропонує енергоефективні набори, розумне освітлення, сонячні дахи, системи зберігання енергії, послуги енергоаудиту, енергосервісу та енергоменеджменту. Електроавтомобілісти можуть замовити в YASNO зарядні станції для встановлення вдома або в офісі та отримувати додатковий дохід.

Фото з відкритих джерел