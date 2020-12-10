У Києві за добу - найбільша кількість хворих з початку пандемії

У Києві підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 86 437, за добу на коронавірус захворіли 1899 людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"В Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за період пандемії – 1899 людей. 27 хворих померли. Усього від вірусу померли 1525 киян", - зазначив Кличко.

Захворіли: 1069 жінок віком від 18 до 89 років, 722 чоловіків віком від 19 до 85 років, 61 дівчинка від 5 днів до 17 років і 47 хлопчиків від 2 до 17 років. Захворів, зокрема, і 51 медик.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 138 людей. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За словами міського очільника, одужали в столиці за добу 444 людини. Усього коронавірус подолали 26 847 мешканців Києва.

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Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 356. У Дарницькому – 315 та в Деснянському районі – 313 випадків.

"Динаміка захворюваності не зменшується. І все більше хворих потребують госпіталізації. Ставтеся свідомо до правил безпеки та до свого здоров’я! За перших же симптомів залишайтеся вдома і зателефонуйте сімейному лікарю. Бережіть себе!", - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, в Україні станом на 10 грудня лабораторно підтверджено 858 714 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 13 371.

Фото: Андрія Скакодуба