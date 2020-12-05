Університет Шевченка обрав нового ректора

У другому турі виборів ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка переміг проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє університет на своєму сайті.

Зазначається, що за Бугрова проголосувало 1839 осіб або 47,59% виборців. За опонента Бугрова Сергія Вижву проголосувало 450 осіб (11,65% виборців). Не підтримало жодного кандидата – 116 осіб (3% виборців).

Загальна кількість виборців внесених до списків становила 3864 особи, явка виборців – 2432 особи (62,94 %). Голосування проходило на шести дільницях із дотриманням всіх протиепідеміологічних норм, з 9:00 до 15:00.

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Голосували всі наукові, науково-педагогічні і педагогічні штатні працівники університету, а також представники студентства та інших штатних працівників, обрані шляхом таємного голосування. На всіх шести виборчих дільницях за процесом голосування стежили спостерігачі від кандидатів.

Як повідомлялося, другий тур виборів ректора КНУ ім. Т. Шевченка відбувся 4 грудня 2020 року. За результатами виборів першого туру в другий тур вийшли Володимир Бугров, який набрав 42,75% голосів і Сергій Вижва, який набрав 7% голосів.