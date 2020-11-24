Мером Рівного став ректор духовної семінарії

Мером Рівного став ректор духовної семінарії

Укрінформ
На виборах міського голови Рівного переміг кандидат від "Європейської солідарності", ректор Рівненської духовної семінарії християн віри євангельської Олександр Третяк.

Як повідомляє Укрінформ, результати підрахунку протоколів голосів комісія ТВК затвердила о 18 годині вечора 24 листопада.

Згідно з офіційними даними зведених результатів виборів, у другому турі виборів міського голови Рівного перемогу здобуває Олександр Третяк, за якого проголосували 27 412 виборців (50,18% голосів).

Його опонент Віктор Шакирзян набрав на 1319 голосів менше. А це 26 093 голосів рівнян (47,76%).

Як повідомлялося, 35-річний Олександр Третяк - ректор Рівненської духовної семінарії християн віри євангельської. Має дві вищі освіти. Закінчив Міжнародний економіко-гуманітарний університет, де здобув кваліфікацію викладача англійської мови та літератури, німецької мови та літератури. Згодом отримав другий диплом з кваліфікацією «Магістр Богослов’я» Львівської богословської семінарії. У 2007 році прийнятий на роботу в Рівненську духовну семінарію і Академію християн віри євангельської на посаду викладача теологічних дисциплін та іноземних мов. Через 5 років очолив цей заклад.

Читайте також: Мером Львова залишається Садовий - екзитпол Шустера

2008 – 2016 рр. був учасником волонтерських поїздок на африканський континент. У їх складі реалізовував соціальні проєкти в Республіці Гана та Буркіна-Фасо: працював у будинках для дітей-сиріт, налагоджував освітній процес, з командою запускав медичну клініку. З 2014 року встановив партнерські стосунки із європейськими благодійними фондами. Під час АТО з товаришами організовував доставку гуманітарних вантажів в найгарячіші точки бойових дій практично по всій лінії фронту – від Слов’янська до Широкиного.

 Фото: Facebook

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-