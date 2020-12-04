У Києві створять «карантинний» новорічний маршрут

Святкування новорічних свят у Києві відбуватимуться з дотриманням усіх карантинних вимог, а транспорт працюватиме у режимі святкового дня.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив начальник відділу координації та моніторингу проведення масових заходів у місті Києві та реалізації проєктів апарату КМДА Кирил Воронін.

"Щодо запровадження локдауну - це виключно позиція Кабміну, і місто готове для забезпечення всіх необхідних заходів, пов'язаних із цим. Щодо комендантської години (у новорічну ніч - ред.) - це також відноситься до постанов Кабінету Міністрів. Але я хочу чітко зазначити, що місто робить все для того, щоб святкування Нового року проходило безпечно, з дотриманням усіх карантинних норм. Транспорт буде працювати в режимі святкового дня. І я впевнений, що святкування пройдуть весело та з дотриманням усіх карантинних вимог", - розповів він.

За словами Вороніна, щоб не було великого скупчення людей на локаціях, місто розробило новорічний маршрут, який проходитиме від Арки дружби народів через Пішохідно-Велосипедний міст аж до Контрактової площі.

"Завдяки такому рішенню, по-перше, ми забезпечимо комфортні умови для пересування киян та гостей міста, саме тому, що ми не будемо перекривати центральну частину міста. По-друге, ми розгрузимо центральну частину міста від припаркованих автівок і будемо спонукати киян не стояти на місці, рухатися від однієї інсталяції до іншої вздовж всього маршруту, який складає близько 8 кілометрів в обидва боки", - розповів він.

Як зазначив засновник проєкту Folk Ukraine, організатор новорічно-різдвяних святкувань на Софійській та Контрактовій площах Ігор Добруцький, на основних локаціях буде прововодитися дезінфекція та стежитимуть за дотриманням соціальної дистанції.

"Атракціони - це перш за все скупчення. Тому перше, що ми вимагаємо від наших партнерів, там де є наші атракціони і каруселі - це регулярна дезінфекція. Це на першому місці. А друге - це соціальна дистанція. Можуть бути черги, але в нас є "Муніципальна варта" і вона нам в цьому буде допомагати. І однозначно всі мають бути у масках на атракціонах", - розповів Добруцький.

Як повідомили організатори – офіційне засвічення головної ялинки країни відбудеться без традиційного параду, але з дотриманням усіх карантинних обмежень та з веденням онлайн-трансляції.