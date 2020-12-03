У Києві на Теличці пропонують створити новий діловий центр

Проєкт Генплану Києва передбачає створення нового ділового центру на Теличці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на комунальну організацію «Київгенплан».

"Теличка – одна з найбільших промзон, розташованих на правому березі Києва, її площа складає близько 200 га Забудова промрайону формувалась протягом 50-70 років минулого століття. Тут переважають підприємства будівельної індустрії та енергетики. Але основна частина первинних підприємств на території промзони не працює чи в занедбаному стані, а приміщення орендує дрібний бізнес. Близькість до центру міста та зручна транспортна розв’язка з одного боку, і вихід до річки Дніпро з іншого роблять це місце дуже привабливим. Саме тому ревіталізація території та будівництво на Теличці ділового центру, який розвантажив би центр міста, має неабиякі перспективи", - зазначив начальник КО «Київгенплан» Сергій Броневицький.

Зазначається, що проєктом Генерального плану міста Києва передбачено формування на території нинішньої промислової зони Теличка житлово-громадського центру з розміщенням державних адміністративних установ і міжнародних представництв, міських і регіональних адміністративно-ділових, інформаційних, виставково-торгівельних та спортивних комплексів, а також формування зон реабілітації природного комплексу на територіях прилеглих до Дніпра.

Орієнтовна площа будівель може скласти, за попередніми розрахунками, близько 4,5 млн кв. м, де можливо організувати близько 150 тис. робочих місць.

Зміна функціонального використання території та архітектурно-планувальної структури території передбачає поступову трансформацію забудови з можливістю реконструкції на локальних ділянках, реновацію та реконструкцію існуючої виробничої забудови з пристосуванням її для нового функціонального використання з частковим чи повним знесенням морально та фізично амортизованих споруд.

Як повідомлялося, у проєкті нового Генерального плану міста Києва закладено зменшення площі промислових і комунально-складських територій шляхом підвищення ефективності використання земельних ділянок та виробничих фондів.