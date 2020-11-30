На проспекті Палладіна збудують багаторівневу розв’язку – проєкт Генплану Києва

У проєкті Генерального плану Києва на місці світлофорного об’єкта, який розташовано на перетині проспекту Академіка Палладіна з бульваром Академіка Вернадського та вулиці Академіка Єфремова, передбачається звести різнорівневу транспортну розв’язку.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі КМДА з посиланням на комунальну організацію «Київгенплан».

Окрім того, передбачається подовжити вулицю Чорнобильську до вулиці Підлісної.

"Одна з найбільших у Києві інтенсивність автомобільного руху спостерігається на проспекті Академіка Палладіна – понад 50 тис. автомобілів за добу в одному напрямку. Пропускна спроможність нової транспортної розв’язки в різних рівнях більш ніж удвічі вища, ніж в існуючого перехрестя зі світлофорним регулюванням", - зазначив начальник КО «Київгенплан» Сергій Броневицький.

За підрахунками транспортної моделі, розв’язка забезпечить пропуск прямих потоків транспортних засобів (з урахуванням збільшення кількості населення приміської зони) по проспекту Академіка Палладіна, бульвару Академіка Вернадського та вулиці Академіка Єфремова.

«ТЕО розв’язки уже розроблено, і у найближчі кілька років її планують побудувати», – додав Броневицький.

Як повідомлялося, проєктом Генерального плану Києва передбачено будівництво додаткової магістралі – подовження Залізничного шосе, яке розвантажить вулиці в історичній частині міста.