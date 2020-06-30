Асфальт і бордюри: 33 столичним вулицям провели "апгрейд"

На 33 вулицях та 10 штучних спорудах Києва завершені середні ремонти.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

"Зокрема, замінено верхній шар асфальту, вирівняно/замінено бордюри, а на окремих ділянках встановлені антипаркувальні стовпчики на вул. Привокзальній, Тростянецькій, Радунській, Березняківській, Ахрипенка, Бастіонній. Шота Руставелі, Червонопільській, Генерала Наумова. Золотоворітській, Інженерній, просп. Миру", - йдеться у повідомленні.

Наразі середні ремонти тривають ще на 22 вулицях міста та 4 штучних спорудах.

На 33-х вулицях та 10 штучних спорудах Києва завершені середні ремонти

Як повідомляв Укрінформ, у Києві триває ремонт вулиці Івана Франка. На ній повністю відремонтують тротуари з урахуванням потреб людей з вадами зору та облаштують нове дорожнє покриття та велосмугу.