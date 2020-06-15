Новий генплан Києва: які автовокзали реконструюють та які збудують

Розробники проєкту Генерального плану Києва передбачили відкриття двох сучасних автовокзалів: у районі житлового масиву «Теремки» (південний і західний напрямки) та в районі Харківської площі (північний, східний і південно-східний напрямки).

Про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на комунальну організацію «Київгенплан».

"Таке рішення прийняте для покращення обслуговування пасажирів і перевізників міжміського автобусного сполучення, а також, що дуже важливо в умовах перевантаженого міського трафіку, щоб виключити рух міжміських автобусів вулицями міста", - йдеться у повідомленні.

Крім того, намічено будівництво ще трьох нових автостанцій – «Новобіличі», «Троєщина» та «Лісництво», а також реконструкція двох існуючих автостанцій - «Дарниця» і «Полісся». Водночас передбачається припинення експлуатації Центрального автовокзалу, автостанцій «Поділ», «Південна» та «Дачна».

Як повідомлялося, «Київгенлан» завершив розробку проєкту нового Генерального плану міста Києва. Матеріали проєкту нового Генплану розміщено для ознайомлення на сайті Київгенплану.

За словами начальника КО «Київгенплан» Сергія Броневицького, одразу після звершення карантинних заходів у столиці буде проведено «повноцінні громадські слухання із залученням найширших верств мешканців столиці».