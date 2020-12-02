У Києві за добу одужала рекордна кількість пацієнтів з COVID-19

У Києві кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом на сьогодні сягнула 74 012 - за добу захворіли ще 1735 осіб.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У Києві за минулу добу виявили ще 1735 хворих на коронавірус, 16 випадків летальних. Всього за період пандемії померли 1 339 киян", - сказав Кличко.

За його словами, захворіли 922 жінки віком від 18 до 86 років, 57 дівчаток від п'яти місяців до 17 років, 684 чоловіки віком від 18 до 96 рокiв і 72 хлопчики від десяти місяців до 17 років. Серед хворих - 69 медиків.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 277, Дарницькому – 258, Солом'янському районі – 214 випадків", - сказав він.

Міський голова повідомив, що за минулу добу одужало найбільше хворих за час пандемії - 511 людей. Загалом же коронавірус на сьогодні подолали 23 763 мешканці Києва.

Кличко зазначив, що минулої доби госпіталізували 77 пацієнтів. решта перебуває на самоізоляції, під контролем лікарів.

"У нас суттєво не зменшується кількість хворих, які потребують госпіталізації. Загалом у стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 2145 хворих на коронавірус, з них 22 дитини", - наголосив Кличко.

За його словами, 941 пацієнт перебуває у тяжкому стані, кисневу підтримку отримують 1399 людей, підключені до апаратів ШВЛ 38 хворих. Заповненість ліжок у комунальних медзакладах становить майже 53%.

Як повідомлялося, в Україні станом на 2 грудня зареєстрували 758 264 випадки захворювання на COVID-19, зокрема за добу 13 141.