У Києві - найбільша кількість COVID-хворих від початку пандемії

У Києві за минулу добу, 30 листопада, виявили найбільшу кількість хворих на COVID-19 за період пандемії – 1799 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

"В Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за період пандемії – 1799 людей. 31 випадок - летальний. Усього від вірусу померли 1323 киянина. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 72 277", - повідомив Кличко.

Захворіли: 902 жінки віком від 19 до 86 років, 791 чоловік віком від 19 до 91 року, 63 дівчинки від 11 місяців до 17 років і 43 хлопчики від 3 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 63 медики.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували найбільшу кількість пацієнтів від початку пандемії - 148 людей. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці за добу 409 людей. Усього коронавірус подолали 23 252 мешканці Києва.

За словами Кличка, найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському – 317, Подільському – 235 та в Святошинському – 216 випадків районах.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 1 грудня зареєстрували 12 498 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Фото: Андрій Скакодуб