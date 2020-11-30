КМДА попередила про забруднення повітря на лівому березі столиці, радить закрити вікна

У Дніпровському та Дарницькому районах Києва у повітрі зафіксували продукти горіння, тому жителям рекомендують зачинити вікна.

Як передає Укрінформ, про це у фейсбуці повідомляє Київська міська державна адміністрація.

В КМДА кажуть, що проблема у відсутності вітру, у зв’язку з чим накопичуються автомобільні гази та забруднювальні речовини, що утворюються в результаті роботи промислових підприємств.

Тим часом користувачі соцмереж пишуть, що проблема наявна не лише у Дніпровському та Дарницькому, а й у Святошинському районі:

Також КМДА дає рекомендації, що робити в таких випадках:

обмежити перебування на відкритому повітрі;

тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;

увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих, зокрема рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

Як раніше повідомляло агентство, в українській столиці 30 листопада зафіксовано один із найвищих показників забруднення повітря у світі. Індекс Києва за даними порталу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу, склав 133 при нормі у 50. Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як «нездоровий для чутливих груп населення».

У Мінекології вважають, що основним джерелом забруднення повітря у Києві є транспорт.