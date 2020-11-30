КМДА попередила про забруднення повітря на лівому березі столиці, радить закрити вікна
Як передає Укрінформ, про це у фейсбуці повідомляє Київська міська державна адміністрація.
В КМДА кажуть, що проблема у відсутності вітру, у зв’язку з чим накопичуються автомобільні гази та забруднювальні речовини, що утворюються в результаті роботи промислових підприємств.
Тим часом користувачі соцмереж пишуть, що проблема наявна не лише у Дніпровському та Дарницькому, а й у Святошинському районі:
Також КМДА дає рекомендації, що робити в таких випадках:
- обмежити перебування на відкритому повітрі;
- тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
- увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
- проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
- збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих, зокрема рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.
Як раніше повідомляло агентство, в українській столиці 30 листопада зафіксовано один із найвищих показників забруднення повітря у світі. Індекс Києва за даними порталу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу, склав 133 при нормі у 50. Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як «нездоровий для чутливих груп населення».
У Мінекології вважають, що основним джерелом забруднення повітря у Києві є транспорт.