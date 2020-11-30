У Харкові «печеніги» пікетували ОДА через коксовий завод, який забруднює повітря

Більше 30-х активістів громадської організації "Печеніги", яка опікується охороною природи, взяли участь у пікеті під стінами Харківської ОДА з вимогою вжити заходів щодо Харківського коксового заводу, який забруднює повітря.

Коментар щодо події кореспонденту Укрінформа надав керівник організації "Печеніги" та організатор пікету Сергій Шапаренко.

"Мета пікету дуже проста. Харківська ОДА три місяці обіцяє вирішити проблему з коксовим заводом, який через викиди без фільтрів продовжує забруднювати атмосферу міста. До речі, у Новобаварському районі Харкова та у мікрорайоні Новожаново, що неподалік заводу, в окремі дні забруднення перевищувало норму у 13 разів! Коли ми перевірили дані комісії з питань з техніко-екологічної безпеки ХОДА, яка мала за нашим наполяганням відібрати проби повітря поблизу заводу, то з'ясувалося, що проби взяті, але чомусь тоді, коли викидів зовсім не було. До речі, є постанова Кабміну про здійснення державного моніторингу стану повітря, але дані щодо коксового заводу чомусь неоприлюднені", - зазначив Шапаренко.

У Харкові мітингували проти коксового заводу / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

За його словами, учасники пікету передадуть звернення щодо коксового заводу новій голові Харківської ОДА Айні Тимчук/

"Ми направили петицію до Офісу Президента щодо контролю за шкідливими викидами у повітря з боку підприємств Харкова, у першу чергу, коксового заводу. Вона вже набрала понад 25 тисяч голосів. Чекаймо на реакцію влади", - додав активіст організації "Печеніги" Олександр Константинов.

Захід відбувся з дотриманням карантинних норм: учасники були у масках та на соціальній дистанції.

Порядок біля будівлі ХОДА забезпечили посилені патрулі правоохоронців. Інцидентів не було.

Як повідомляв Укрінформ, 31 серпня біля Харківської ОДА відбувся пікет за участі пів сотні людей щодо ситуації на заводі. Вони також перекрили дорогу біля заводу, щоб привернути увагу влади до ситуації.

За словами заступника голови Новобаварської РДА Дмитра Лазуренка, який прибув на місце пікету, міськрада знає про ситуацію і вже є звернення до Харківської обласної прокуратури, створена робоча група за участі фахівців-екологів.

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