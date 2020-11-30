Київ - у двадцятці мегаполісів із найбруднішим повітрям

В українській столиці сьогодні, 30 листопада, зафіксовано один із найвищих показників забруднення повітря у світі.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані порталу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Зазначається, що індекс Києва складає 133 при нормі у 50. Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як «нездоровий для чутливих груп населення».

При такому рівні атмосферного забруднення людям із захворюваннями дихальної системи радять одягати респіратори, у приміщеннях закривати вікна та вмикати очищувачі повітря, а також виключити спортивні заняття на відкритому повітрі.

У жовтні Київ кілька днів поспіль перебував у числі міст із найбруднішим повітрям.

Як повідомлялось, у Мінекології вважають, що основним джерелом забруднення повітря у Києві є транспорт.