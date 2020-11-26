Поліція затримала молодика, який влаштував стрілянину на Оболоні

На столичній Оболоні правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив стрілянину, відкрито кримінальне провадження.

Як передає Укрінформ, про це інформує поліція Києва у Фейсбуці.

“Близько 22 години до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення, що на Оболонському проспекті - стрілянина. На вказану адресу одразу виїхали співробітники кримінального відділу поліції та слідчо-оперативна група”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на місці події правоохоронці встановили, що поряд із будинком голосно відпочивала компанія чоловіків.

Зі свого боку, мешканець будинку із вікна зробив їм зауваження, але правопорушники почали агресивно поводитись та не припинили кричати. Потім один чоловік із компанії дістав зброю та почав стріляти.

Від протиправних дій чоловіка ніхто не постраждав, уточнили у відомстві.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК, ним виявився 30-річний місцевий мешканець.

Як зазначається, у правопорушника вилучили пристрій для відстрілу гумових куль та дозвіл на нього. Під час огляду місця події поліцейські також вилучили 4 гільзи.

Слідчий відділ Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) ККУ.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

Як повідомлялося, у столиці правоохоронці затримали трьох осіб, які спричинили стрілянину у Святошинському районі, внаслідок якої постраждав патрульний поліцейський.

Згодом патрульного поліцейського Віталія Тафійчука, який отримав три вогнепальні поранення під час затримання зловмисників, прооперували.