В ресторані у Небрасці сталася стрілянина, є загиблі й поранені

Унаслідок стрілянини в ресторані у місті Бельвю, штат Небраска, загинуло двоє людей, ще двоє отримали поранення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

За словами місцевої поліції, підозрюваного вже затримали, і, він перебуває під вартою. Правоохоронці додали, що двох поранених одразу госпіталізували до місцевої лікарні в результаті стрілянини, що сталася у суботу ввечері.

Зазначається, що поліцейські спочатку отримали виклик ймовірно вибухівку у вантажівці на парковці ресторану, а одразу після цього інформацію про стрілянину.

Бомби у вантажівці, що горіла, так і не було виявлено.

Як повідомляв Укрінформ, щонайменше восьмеро людей постраждали внаслідок стрілянини в торговому центрі Mayfair у місті Ваватоса, штат Вісконсин.

Фото: KETY