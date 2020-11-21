Стрілянина в торговельному центрі США: восьмеро поранених

Щонайменше восьмеро людей постраждали внаслідок стрілянини в торговому центрі Mayfair у місті Ваватоса, штат Вісконсин.

Як повідомляє телеканал ABC News, інцидент стався в ніч проти суботи, передає Укрінформ.

«Семеро дорослих та один підліток були доставлені до лікарні з пораненнями»,- заявив у цьому зв’язку начальник місцевої поліції.

При цьому, правоохоронець не уточнив ступінь поранень постраждалих. Свідки описали стрільця як білого чоловіка у віці від 20 до 30 років, сказав начальник поліції Ваватоси Баррі Вебер на пресконференції, передає місцевий портал jsonline.com.

Слідчі працюють над встановленням особи стрілка і нічого не сказали про те, що могло спровокувати стрілянину

"Коли на місце трагедії прибув персонал служби екстреної допомоги та поліція, стрілка вже не було на місці події", - сказав Вебер. На питання, чи перебував стрілок все ще в торговому центрі, начальник поліції відповів: "Ми цього не знаємо".

Як повідомив мер міста, зловмисник залишається на свободі. Розслідування інциденту та пошуки підозрюваного тривають.

Фото: Nam Y. Huh/AP