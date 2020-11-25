У День пам’яті жертв голодоморів Київ оголосить хвилину мовчання

Київ 28 листопада о 16:00 вшанує хвилиною мовчання пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років – геноциду Українського народу та масових голодів 1921-1923 та 1946-1947 років.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає Укрінформ.

"У цей день у столиці обмежать проведення заходів розважального змісту в будь-яких форматах. На території усього міста приспустять або вивісять із траурною стрічкою Державний прапор України", - йдеться у повідомленні.

Кияни також долучаться до загальноукраїнської акції «Запали свічку».

У четверту суботу листопада у столиці відбуватимуться скорботні молитви, церемонії покладання квітів і встановлення лампадок, зокрема, на території Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» (вул. Лаврська, 3), до Пам’ятного знаку жертвам Голодомору 1932-1933 років на Михайлівській площі та інших пам’ятних місцях.

В онлайн-форматі та соціальних мережах триватимуть інформаційні, просвітницькі та інші тематичні заходи під загальним гаслом «Збережи пам’ять. Збережи правду». Тематичні уроки, виховні години, лекції, меморіальні заходи, книжкові та фотовиставки пройдуть і в освітніх закладах Києва.

До 6 грудня в Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки для дорослих м. Києва організовано книжкову виставку «Трагедія незнищеної волі».

27 листопада в Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» пройде захід із вшанування пам’яті жертв голодоморів із демонстрацією фільму та лекцією Юрія Граждана.

Також в онлайн форматі на вебсайті Державного архіву м. Києва можна ознайомитись із архівними документами «До роковин вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні».

Як відомо, восени 1932 року комуністична влада розпочала спеціальну каральну операцію – масовий штучний голод. Унаслідок умисного створення умов, несумісних із життям, за кілька місяців 1932-1933 років в Україні загинули мільйони людей. На жаль, страшні обставини злочину та свідома заборона ведення статистики смертності унеможливлюють встановлення точної кількості жертв. За деякими оцінками, голодом закатовано понад 7 мільйонів українців.