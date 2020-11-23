Через обрив ліфту в столичному ТЦ загинув вантажник

В одному із гіпермаркетів Святошинського району обірвався ліфт, що призвело до загибелі 52-річного вантажника торговельного центру.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" в Фейсбуці.

"Кабіна ліфту, у якій він знаходився, пролетіла 6 метрів і впала на швидкості у шахту. Шансів вижити у такій ситуації у чоловіка було мало", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік помер до приїзду швидкої.