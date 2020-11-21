У столиці відбулася хода «Не втрачаймо Гідність! Захистимо Свободу!».

Про це повідомляє Укрінформ.

Учасники пройшли Алеєю Героїв Небесної Сотні.

Після завершення ходи відслужили молебень у пам'ять за загиблими біля тимчасового меморіалу Героям Небесної Сотні.

У Києві відбулася хода Алеєю Героїв Небесної Сотні / Фото: Євген Любімов. Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, День Гідності та Свободи встановлений згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року на честь початку 21 листопада двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

День Гідності та Свободи став своєрідним наступником свята Дня Свободи, що відзначався на честь Помаранчевої революції з 2005 по 2011 роки 22 листопада, але згодом був скасований.

Саме 21 листопада 2013 року розпочалися перші протестні акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Нехтування законодавчо закріпленими пріоритетами зовнішньої політики України, якою власне і була Угода про асоціацію між Україною та ЄС, викликала обурення українців.