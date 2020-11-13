У Києві викрили агітатора, який розганяв соцмережами пропаганду РФ

Кіберфахівці СБУ викрили та заблокували у Києві діяльність інтернет-агітатора, який за завданням російських кураторів пропагував тоталітарні режими.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що киянин є членом проросійської організації «Регіональний громадський рух русофілів «ПАРУС», яка координується з РФ. За завданням кураторів зловмисник розміщував у забороненій соціальній соцмережі провокативні матеріали. Напередодні місцевих виборів з одних аккаунтів він пропагував комуністичну ідеологію, з інших нібито від імені українських правих – нацистську. За задумом «замовників», це мало загострити суспільну ситуацію в країні під час виборчого процесу.

Кіберфахівці СБУ також зафіксували, що зловмисник активно коментував у вигідному для кураторів ключі резонансне рішення Конституційного Суду України.

Наразі перевіряється версія про співробітництво зловмисника зі спецслужбами РФ через проросійську організацію.

Під час санкціонованих обшуків у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими ГУ Нацполіції за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України, правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку.

Наразі тривають слідчі дії, приймається рішення про повідомлення фігуранту про підозру.