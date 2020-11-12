СБУ затримала ексбойовика «ЛНР», який переховувався у Дніпрі

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що мешканець Луганська, колишній десантник приєднався до проросійських бойовиків та брав участь у бойових діях у складі розвідувальної роти одного з НЗФ. Згодом він очолив підрозділ у так званому «3-му Станично-Луганському батальйоні десантно-штурмової бригади». Потім він залишив «службу» у бойовиків та вирішив «залягти» у Дніпрі, де працевлаштувався», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі колишньому бойовику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України, яка встановлює відповідальність за участь у не передбачених законом збройних формуваннях. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

Припинення протиправної діяльності здійснювалось під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури, повідомили в пресслужбі.

Фото: пресслужба СБУ